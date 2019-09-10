ЗМІ назвали зарплати футболістів в Італії: стало відомо, скільки заробляють Маліновський і Шахов

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / twitter.com/atalanta_bc

Авторитетне видання La Gazzetta dello Sport опублікувало зарплати футболістів у чемпіонаті Італії. Серед них є українці Руслан Маліновський та Євген Шахов.

La Gazzetta dello Sport підтвердила, що півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський отримує 1 мільйон євро на рік.

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У своєму клубі він ділить 6-е місце з Сімоном К'єром, вище них Дуван Сапата (1,8 мільйона євро), Алехандро Гомес (1,8 мільйона євро), Луїс Мюріель (1,8 мільйона євро), Йосип Ілічич (1,5 мільйона євро) і Маріо Пашаліч (1,3 мільйона євро).

Хавбек "Лечче" Євген Шахов отримує 800 тисяч євро на рік – другий результат у команді. Таку ж зарплату мають Лука Россеттіні, Панайотіс Тахцидіс і Філіппо Фалько.

Найвища зарплата у Куми Бабакара, Ромаріо Бензара й Джанелла Імбули – по 1 мільйону євро.

Найвищу зарплату в чемпіонаті Італії має зірковий португалець Кріштіану Роналду, який захищає кольори "Ювентуса". Він заробляє 31 мільйон євро. Загалом "Ювентус" найбільше витрачає в Італії на зарплати футболістів.


Інфографіка La Gazzetta dello Sport

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Серія А ФК Аталанта Руслан Маліновський
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