Зникнення Еміліано Сала: рятувальники витягли тіло з уламків літака, на якому летів футболіст

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Еміліано Сала
Еміліано Сала / ФК "Нант"

Рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака, яким летів аргентинський футболіст Еміліано Сала.

Про це повідомляє агентство Press Association з посиланням на заяву Комісії з розслідування авіаційних подій (AIBB).

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Тіло, помічене раніше в уламках літака, на борту якого знаходилися футболіст Еміліано Сала і пілот Девід Ібботсон, було успішно вилучено,
– йдеться у повідомлені.

Уламки легкомоторного літака PA 46 Malibu, на борту якого знаходилися футболіст і пілот, були виявлені вранці 3 лютого. На наступний день серед уламків знайшли тіло.

Що сталося з Еміліано Сала?
Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою. Відомо, що перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.

23 січня рятувальники відзначилися першими знахідками – їм вдалося виявити уламки металу поблизу місця можливої катастрофи, однак жодних слідів людей не було.

24 січня поліція офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.

Цілком імовірно, що Сала та Ібботсона так і не вижили, щоправда у поліції назвали умови, за яких вони могли залишитися живими.

Відео про трагедію з аргентинським футболістом Еміліано Сала:

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Теги: Футбол Спорт Пропав Еміліано Сала
Джерело: 24 Канал
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