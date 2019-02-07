Зникнення Еміліано Сала: рятувальники витягли тіло з уламків літака, на якому летів футболіст
Рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака, яким летів аргентинський футболіст Еміліано Сала.
Про це повідомляє агентство Press Association з посиланням на заяву Комісії з розслідування авіаційних подій (AIBB).
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Тіло, помічене раніше в уламках літака, на борту якого знаходилися футболіст Еміліано Сала і пілот Девід Ібботсон, було успішно вилучено,
– йдеться у повідомлені.
Уламки легкомоторного літака PA 46 Malibu, на борту якого знаходилися футболіст і пілот, були виявлені вранці 3 лютого. На наступний день серед уламків знайшли тіло.
Що сталося з Еміліано Сала?
Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою. Відомо, що перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
23 січня рятувальники відзначилися першими знахідками – їм вдалося виявити уламки металу поблизу місця можливої катастрофи, однак жодних слідів людей не було.
24 січня поліція офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.
Цілком імовірно, що Сала та Ібботсона так і не вижили, щоправда у поліції назвали умови, за яких вони могли залишитися живими.
Відео про трагедію з аргентинським футболістом Еміліано Сала:
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