У заявці Андреа Мальдери опинилось 30 виконавців, які готуються до участі у поєдинках проти Угорщини, Північної Ірландії та Грузії. 24 Канал розповідає, хто з наших збірників заробляє більше, ніж інші.

Скільки заробляють футболісти збірної України

Фінансові деталі контрактів гравців до сплати податків та без урахування можливих бонусів наводить ресурс Capology.

Топ-5 найбільших зарплат футболістів збірної України:

1. Ілля Забарний (ПСЖ, Франція) – 5,45 мільйона євро;

Ілля Забарний (ПСЖ, Франція) – 5,45 мільйона євро; 2. Віталій Миколенко (Евертон, Англія) – 4,8 мільйона євро;

Віталій Миколенко (Евертон, Англія) – 4,8 мільйона євро; 3. Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія) – 3,85 мільйона євро;

Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія) – 3,85 мільйона євро; 4. Владислав Ванат (Жирона, Іспанія) – 2,71 мільйона євро;

Владислав Ванат (Жирона, Іспанія) – 2,71 мільйона євро; 5. Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія) – 1,92 мільйона євро.

Зазначимо, що у профілі Владислава Ваната вказано зарплату за сезон 2025/26. Якщо у поточній кампанії Жирона активізувала зменшення доходів футболіста, а за чутками така нагода у керівників каталонського клубу є, – він вилітає з топ-5. Тоді Георгій Судаков підіймається на четверте місце, а п’ятим стає півзахисник грецького клубу АЕК Олександр Зубков. Його контракт джерело оцінює 1,81 мільйона євро до сплати податків.

Невідомо також, скільки заробляє Віктор Циганков після переходу з Жирони в Аякс.

Що далі для збірної України

Україна гратиме в дивізіоні В Ліги націй. Суперниками "синьо-жовтих" по групі будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Календар ігор на вересень та жовтень наступний:

25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна

28 вересня, 19:00. Грузія – Україна

2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія 5 жовтня,

21:45. Україна – Угорщина

Нагадаємо, що ексклюзивно для 24 Каналу перспективи збірної України у стартовому відрізку Ліги націй 2026/27 проаналізував відомий тренер Олег Федорчук.

Відомо, заявка України чи Угорщини коштує дорожче напередодні Ліги націй.