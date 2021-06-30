Заміновані поля: спостерігачі виявили близько 100 протитанкових мін на Луганщині

На небезпечну знахідку наткнулись спостерігачі ОБСЄ на Луганщині – біля тимчасово окупованої Веселогорівки. На 2 полях бойовики встановили близько 100 протитанкових мін.

Представники моніторингової місії кажуть, окупанти не припиняють мінувати територію. Так два заміновані поля 25 червня зафіксував безпілотник.

До теми Стратегія Росії ховатися за спинами своїх маріонеток не працює, – Україна в ОБСЄ

За кілька десятків кілометрів від Донецька – заміновані території

Окрім того, 24 червня на околиці тимчасово окупованого Бетманового, що за 20 кілометрів від Донецька, знайшли ще 4 протитанкові міни. 6 встановлених попереджувальних знаків про мінну небезпеку виявили і поблизу Стили.

Жахливими наслідками безконтрольних мінувань є часті факти загибелі та поранень цивільних мешканців. Розмінування місцевості залишається надзвичайно актуальним завданням,

– кажуть спостерігачі ОБСЄ.

Через цю загрозу українська делегація піднімала питання розмінування у ТКГ. Представники Києва пропонували узгодити план розмінування з графіком ремонтних робіт на ключових об'єктах поблизу лінії розмежування. Проте ця ініціатива жодної підтримки не знайшла.

Читайте також Доба на Донбасі: окупанти гатили з гранатометів і кулеметів, літав ворожий безпілотник

Окупанти перекладають провину на ЗСУ

На цій проблемі наголосила ще генсек ОБСЄ Хельга Шмід під час візиту в Україну. Вона зазначила, що 75% втрат цивільного населення – саме жертви вибуху мін.

Тим часом, окупанти перекладають всю провину на ЗСУ. Наших захисників зухвало звинувачують у причетності до підривів.