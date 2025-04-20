Спостерігається збільшення обстрілів, – Зеленський про "великоднє перемир'я"

Росія не дотримується "великоднього перемир'я", яке ж сама і запропонувала. Кількість обстрілів збільшилася з 10:00, а за 12 годин окупанти вже здійснили 26 штурмів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

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Що відбувається на фронті зараз

Посилаючись на доповідь Головнокомандувача ЗСУ, Зеленський заявив, що з 10:00 кількість російських атак та застосування дронів-камікадзе суттєво зросли. Так, лише по FPV-дронах є збільшення у два рази з боку російської армії

Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння,

– повідомив Зеленський.

Крім того, за час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна фіксує кожне порушення "великоднього перемир'я", яке обіцяла Росія. Це робиться для того, аби передати усю інформацію партнерам, що Кремль насправді не готовий до миру.

Крім того, посилення обстрілів та атак свідчить про те, що Росія або не прагне закінчення війни, або російський диктатор Владімір Путін не контролює свою армію.

Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог,

– додав президент.

Резюмуючи звернення, український гарант подякував усім ЗМІ, подкастерам, блогерам, кожному й кожній, хто поширює правду про те, що відбувається на фронті. Крім того, він наголосив, що "варто транслювати не служби з Москви", а тиснути на неї, щоб окупанти дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії.