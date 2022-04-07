Spotify повністю зупиняє роботу в Росії

Музичний сервіс Spotify з 11 квітня повністю зупиняє роботу в Росії. Це означає, що росіяни більше не зможуть користуватися сервісами на сайті та в додатку.

Про це стало відомо 7 квітня. Наразі сервіс недоступний, проте він на деякий час запрацює в РФ.

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Тому користувачі з Росії зможуть завантажити особисті дані та видалити свій обліковий запис.

У компанії наголосили, що вже з 11 квітня сервіси Spotify будуть недоступні у Росії.

Раніше музичний стримінговий сервіс Spotify заявив про вихід з Росії через санкції та обмеження на поширення інформації всередині країни. А 2 березня Spotify закрила офіс в РФ на невизначений термін.

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