Spotify повністю зупиняє роботу в Росії
7 квітня 2022 , 14:00Читать новость на русском
Джерело:Spotify Russia
Музичний сервіс Spotify з 11 квітня повністю зупиняє роботу в Росії. Це означає, що росіяни більше не зможуть користуватися сервісами на сайті та в додатку.
Про це стало відомо 7 квітня. Наразі сервіс недоступний, проте він на деякий час запрацює в РФ.
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Тому користувачі з Росії зможуть завантажити особисті дані та видалити свій обліковий запис.
У компанії наголосили, що вже з 11 квітня сервіси Spotify будуть недоступні у Росії.
Раніше музичний стримінговий сервіс Spotify заявив про вихід з Росії через санкції та обмеження на поширення інформації всередині країни. А 2 березня Spotify закрила офіс в РФ на невизначений термін.
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