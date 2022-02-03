Сповнений сил і натхнення, – Епіфаній про 3 річницю інтронізації, як предстоятеля ПЦУ

Митрополит Епіфаній звернувся до українців у третю річницю інтронізації. Він подякував за добрі та теплі привітання.

Річниця інтронізації Епіфанія припала на його день народження. Тож митрополит приймав подвійні вітання.

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Він зауважив, що Бог і соборне рішення архієреїв у молодому віці поклали на нього хрест предстоятельства.

Я з великою відповідальністю та смиренням прийняв його і з честю та гідністю його нестиму на благо церкви й українського народу. Сповнений сил, натхнення й віри в те, що ми торуємо правильний шлях,

– підкреслив Епіфаній.

Митрополит зазначив, що за ці 3 роки ПЦУ не лише змогла зберегти єдність і згуртованість, але й суттєво примножила церковну родину.

"Недарма, за останніми дослідженнями, Православна Церква України – найчисельніша релігійна спільнота в нашій державі з найвищим рівнем суспільної оцінки та адекватного реагування на виклики сучасності", –розповів він.

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Предстоятель ПЦУ зауважив, що українська церква завжди була, є і буде з народом. І разом ми подолаємо всі біди, втрати і випробування.

Ми не закрита спільнота, а відкрита Церква. Ми молоді, активні й сильні – насамперед, духовно. А це – найкраща запорука успіху і перемоги. Тож вперед до нових перемог, з Богом у душі та надією в серці,

– підсумував Епіфаній.

Як створювали Православну церкву України

15 грудня 2018 року у Києві, у соборі Святої Софії, відбувся об'єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію Томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

7 січня Томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії. 3 лютого 2019 року відбулася інтронізація митрополита Епіфанія на посаду предстоятеля ПЦУ.

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Повний текст публікації Епіфанія:

Сьогодні ваших теплих, добрих побажань і привітань було дуже багато і вони направду зігрівають в цей зимовий день. Сердечно вдячний усім вам за добрі слова, за ваш час та увагу. Нехай Господь повертає до вас це добро сторицею.

Минуло 3 роки з часу моєї інтронізації як предстоятеля Православної церкви України. В молодому віці Бог і соборне рішення архієреїв поклали на мене хрест предстоятельства – я з великою відповідальністю та смиренням прийняв його і з честю та гідністю його нестиму на благо церкви й українського народу.

Наша Церква завжди була, є і буде з народом. Ми знаємо, бачимо, чуємо і переживаємо всі його радості й біди, здобутки і втрати, перемоги і випробування. Ми їх поділяємо, а не просто спостерігаємо звіддаля. Нам болить, нам не байдуже. Ми згуртовані, а не розділені. Ми не закрита спільнота, а відкрита Церква. Ми молоді, активні й сильні – насамперед, духовно. А це – найкраща запорука успіху і перемоги. Тож вперед до нових перемог, з Богом у душі та надією в серці!