Спрацювали сили ППО, – речник ОВА про нинішні вибухи в Одесі

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів деталі про сьогоднішній ракетний обстріл зі сторони росіян. Окрему роль він відвів для Сил Протиповітряної оборони.

Братчук заявив, що як не робота ППО, то наслідки ракетного обстрілу зі сторони росіян могли б бути в рази гіршими. Йдеться про події п'ятниці, 6 травня.

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Братчук про роботу ППО на Одещині

Речник Одеської ОВА додав, що росіяни не лише обстрілюють територію України ракетами, але й починають активніше проводити повітряну розвідку. За його словами, ворог скаженіє та переживає стадію агонії. Сергій Братчук сказав, що розгортається саме такий сценарій, адже російські окупанти розуміють, що програють у війні в Україні.

І найголовніше програє. Бо всі ми разом кажемо: "Україна – понад усе", а ворогові – традиційно – "Ласкаво просимо до пекла". І пам'ятаємо, що наша чорноморська усмішка має горнути не лише Одесу й Одеську область, але й всю нашу державу,

– заявив Братчук.

Речник Одеської ОВА також подякував усім, хто зараз працює на оборону та захищає Україну на полі бою.

Сьогодні одеські ЗМІ повідомили, що у місті чули вибухи . Журналісти додали, що працювала система протиповітряної оборони й закликали містян залишатися в укриттях.

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що майже ввечері, 6 травня, ворог завдав два ракетних удари по Одеському району. На щастя, ніхто не постраждав.

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