Справа на 5,5 мільярда: "Приватбанк" вручив позов Коломойському через газети

23 листопада 2021 , 12:48
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Джерело:

"Приватбанк"

"Приватбанк" вручив позов олігарху Ігорю Коломойському щодо відшкодування збитків у розмірі 5,5 мільярда доларів. Це зробили через публікації у всеукраїнських газетах.

Так, банк опублікував повідомлення про позов у ​​газетах "Голос України", "День", "Факти та коментарі". Позов вручили на виконання наказу кіпрського суду від 15 червня 2021 року.

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Чому позов вручили саме через газети

Річ у тім, що відповідно до кіпрського законодавства, публікація таких повідомлень є доказом вручення позову.

Зараз Коломойський має місяць, щоб підтвердити або заперечити свою участь у розгляді справи.

Що відомо про справу

  • Предметом позову є відшкодування збитків у розмірі 5,5 мільярда доларів.
  • Справа стосується шахрайства та ймовірного відведення грошей. Порушення могли вчиняти під керівництвом Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова за сприяння інших відповідачів.
  • "Приватбанк" звернувся до судів Кіпру ще у квітні 2020 року. Підозрюють, що до схеми можуть бути причетні до двох компаній – PrimeCap (Cyprus) Limited і Duxton Holdings Limited.
  • Припускають, що незаконні операції здійснювали в період з 2013 по 2016 роки. Завдяки цьому за 4 місяці кіпрська компанія отримала понад 2,3 мільярда доларів – по 30 мільйонів щодня надходили на її рахунки.


Запрошення Коломойського до суду / Фото з газети "Голос України"

Автор: Ольга Музика