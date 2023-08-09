"Слугу" Гунька відправили під варту: призначили заставу меншу, ніж просили прокурори

Депутат від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько був викритий на хабарництві. За версією слідства, він вимагав 85 000 доларів у підприємця.

Суд обрав запобіжний захід Анатолію Гуньку. Це сталося у середу, 8 серпня.

До теми Чинний нардеп Анатолій Гунько отримав підозру: його спіймали на величезному хабарі

Що сказав прокурор

Прокурор у справі Андрій Синюк заявив, що Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання. Підозрюваний перебуватиме під вартою 2 місяці. Суд також призначив заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. За словами Синюка, Гуньку може загрожувати до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У разі внесення застави Гунька звільнять з-під варти та покладуть на нього визначені судом обов'язки.

У такому випадку він повинен буде:

прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду;

не залишати межі Київської області (крім перебування у Києві) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі особами, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;

здати паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до неї;

носити електронний браслет.

, прокурор САП хотів, щоб розмір застави становив 50 мільйонів гривень.

Синюк додав, що наразі також вирішується питання про обрання запобіжного заходу двом іншим особам, яких спіймали разом із Гуньком під час отримання хабаря. Мовиться про його помічників.

Що сказав Гунько

Підозрюваний не погодився з версією слідства та рішенням суду.

Ви чули всі докази, що я грошей не брав. Розмір застави й запобіжний захід інвалідові першої групи, який має бути на ліках постійно, пов'язую із законопроєктом, що я подав про незаконну діяльність ОПЗЖ,

– заявив нардеп на судовому засіданні.

Він додав, що його адвокати подаватимуть апеляцію.

Що цьому передувало

САП та НАБУ нещодавно оголосили Гуньку про підозру. За версією слідства, нардеп та голова ТСК вимагав хабар за землю. Він запропонував підприємцю отримати під обробку 1700 гектарів землі, яка була у сфері управління держпідприємств.

Як заявили у НАБУ, Гунько хотів загалом отримати 221 000 доларів (із розрахунку 130 доларів за один гектар землі). А 85 000 доларів мали стати "авансом". Під час передачі цієї суми співробітники НАБУ викрили Гунька та двох його помічників.