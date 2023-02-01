Будемо оскаржувати рішення в європейських судах, – Кличко прокоментував відсторонення Атрошенка

Тепер є всі підстави говорити про те, що в Україні досі існує телефонне право. Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, коментуючи рішення Львівського апеляційного суду, який відсторонив Владислава Атрошенка від посади мера Чернігова.

Віталій Кличко наголосив, що це рішення будуть оскаржувати у європейських судах.

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Це питання майбутнього нашої держави. Усунення від посади керівника 300-тисячного міста – це перший випадок в історії України. І він вкрай поганий і вкрай небезпечний. Місцеве самоврядування є базисом демократії. А сьогоднішні рішення – це виклик демократії в Україні, – заявив Віталій Кличко.

"У нас є всі підстави говорити про те, що телефонне право працює, і це пов’язано виключно з політичною боротьбою, в якій громада міста Чернігова стала заручником. Ми будемо оскаржувати це рішення в європейських судах. Це не європейські методи. У нас є зовнішній ворог, і вкрай не хотілось би, щоб зараз були внутрішні політичні ігрища і боротьба. Нам потрібно об’єднуватись. Але ми бачимо, що в головах деяких людей на високих посадах – політика", – додав він.

Віталій Кличко нагадав, що за час повномасштабної війни 35 мерів були викрадені. І для керівника громади вкрай важливо врятувати родину, щоб не було слабкого місця. Що, власне, і зробив Владислав Атрошенко.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що сьогоднішнє рішення Львівського апеляційного суду – це удар по українській демократії.

"Я мав переконання, що сьогодні буде виправдовувальний вирок і справа просто піде в минуле. Я думаю, що кожен з мерів повинен дбати про своїх громадян, як це робив мер Чернігова, коли місто атакували росіяни. Це був приклад, яким ми всі захоплювались. І (у Владислава Атрошенка, – 24 Канал) є державна нагорода. Тому я не розумію сьогоднішнє рішення суду. Я думаю, що це удар, дуже серйозний удар. Мені просто болить всередині від такого рішення", – заявив Андрій Садовий.

Реакція самого Атрошенка на відсторонення

Своєю чергою Владислав Атрошенко подякував за підтримку і заявив, що боротиметься за те, щоб Україна стала дійсно демократичною країною.

Я хочу подякувати всім, хто підтримав. Я хочу, щоб врешті-решт країна не тільки декларувала, що вона воює за демократичні цінності, а щоб вона дійсно стала демократичною. Це рішення обов’язково і однозначно ляже в скарбницю тих речей, які колись призведуть до того, що буде остання крапля. Але за це ще треба повоювати, за демократичну країну. Це ще у нас попереду,

– заявив Владислав Атрошенко.

Що відомо про справу Атрошенка