Ексміністра економіки Казахстану Бішимбаєва засудили до 24 років в'язниці за вбивство дружини

Колишнього міністра економіки Казахстану Куандика Бішимбаєва визнали винним у жорстокому вбивстві дружини Салтанат Нукенової. Його засудили до 24 років позбавлення волі.

Судове засідання у справі Бішимбаєва відбулось 13 травня та транслювалось онлайн, передає 24 Канал. Бакитжан Байжанов, двоюрідний брат Бішимбаєва, звинувачений у приховуванні злочину, отримав чотири роки позбавлення волі.

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Суд над Бішимбаєвим

Під час суду батько Салтанат Нукенової Амангельди Нукенов заявив, що Бішимбаєв заслуговує на довічний термін за вбивство його дочки. У своєму останньому слові Бішимбаєв заявив, що винний, але не в умисному вбивстві.

Жодного моменту того вечора я не бажав смерті своїй дружині. Я не припускав такого результату. Я винен, але не в умисному вбивстві,

– заявив він.

Ексміністр також додав, що не намагався уникнути відповідальності, а слідство піддалося тиску соцмереж і ЗМІ.

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Цікаво, що в 2018 році суд вже призначав Бішимбаєву 10 років колонії суворого режиму. Тоді, за версією слідства, Бішімбаєв, будучи главою національного холдингу "Байтерек", організував схему з розкрадання держкоштів і отримував хабарі від будівельних компаній.

Однак у лютому 2019 тодішній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв помилував Бішімбаєва, і його термін скоротили з 10 до чотирьох років.

Вбивство Салтанат Нукенової: коротко