Спійманий на хабарі у справі Богуслаєва суддя отримав запобіжний захід

Детективи НАБУ провели обшуки вдома в Ігоря Паленика. В його квартирі знайшли чимало готівки.

На судовому засіданні прокурор САП заявив, що в Ігоря Паленика знайшли вдома 115 000 доларів. Підозрюваний суддя зберігав ці гроші в упаковках від кави.

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Що відомо про "каву"

Паленик заявив, що не всі знайдені та вилучені гроші належать йому. За його словами, лише 50 000 зі 115 000 його, а решта належить дітям, сестрі та дружині.

За версією слідства, під час зустрічі з іншим суддею Юрієм Сливою Ігор Паленик підійшов до шафи, дістав звідти пакет з кавою та дав його колезі. При цьому він сказав: "Дуже гарна кава, розчинна, ти мені колись давав, от і я тобі тепер даю".

Слива заявив, що Паленик постійно їздить до Львова та привозить каву своїм колегам, навіть тим, хто у відставці. Він сказав, що у Паленика у квартирі, як розповідають, все "завалено кавою". Також Слива стверджує, що він не знав про те, що у пакеті були гроші, а не кава.

Я почав ховати ці кошти, заховав за ремінь. І мені здалось, що все нормально. Але від НАБУ нічого не скриєш. Знайшли,

– цитує суддю Сливу Центр протидії корупції.

Що вирішив суд

Як повідомляє САП, суддя ВАКС у вівторок, 5 грудня, обрав запобіжний захід Паленику. Суддю Київського апеляційного суду триматимуть під вартою протягом трьох місяців – до 3 лютого 2024 року. Паленик має можливість внести заставу. Її розмір складає 4 мільйони гривень. Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Ігор Маслов.

Відомо, що Паленика взяли під варту прямо на судовому засіданні. Він просив собі цілодобовий домашній арешт. У разі внесенні застави він повинен утриматись від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт, носити електронний браслет та не виїжджати з Києва.

Що цьому передувало

Ігоря Паленика підозрюють в отримання хабаря в розмірі 35 000 доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна. Раніше ЗМІ повідомляли, що мовиться про майно В'ячеслава Богуслаєва, який у минулому був керівником "Мотор-Січі".

Також про підозру по цій справі повідомили ще трьом його колегам з Київського апеляційного суду. За попередніми даними, це може бути В'ячеслав Дзюбін, Юрій Слива та Віктор Глиняний.

За версією САП, суддя-посередник взяв 10 000 доларів собі. Решту (25 000 доларів) він передав своїм колегам, які виносили судове рішення. Підприємець передав хабар 28 листопада, а наступного дня гроші вже розподілили між всіма членами колегії суддів, які здійснювали апеляційний розгляд.