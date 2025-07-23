Забирати справу Чернишова не буду, тому що це незаконно – такою була моя позиція, – Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не забиратиме в САП справу щодо Олексія Чернишова.

Про це Кравченко повідомив під час спілкування з журналістами, інформує 24 Канал.

Дивіться також Домагатиметься відсторонення: САП оскаржила запобіжний захід Олексію Чернишову

Що генпрокурор заявив про справу Чернишова?

Кравченко зазначив, що не забиратиме справу Чернишова у САП.

На початку своєї роботи на посаді генпрокурора я одразу казав: забирати справу Чернишова не буду, тому що це незаконно – такою була моя позиція,

– сказав він.



"Обіцяю вам в очі – справу Чернишова не заберу. Як розслідування буде, так і буде. Я подивлюся, як вони закінчать і як потім прокурори САП підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення, до вироку", – наголосив Кравченко.

Генпрокурор також повідомив, що має намір особисто відвідати судове засідання у цій справі.

"Я і сам піду в суд по Чернишову. Прокурори, як окружні, так і обласні, мають підтримувати державне обвинувачення у гучних справах. Це наша робота", – зазначив він.