Забирати справу Чернишова не буду, тому що це незаконно – такою була моя позиція, – Кравченко
- Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не забиратиме в САП справу щодо Олексія Чернишова.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не забиратиме в САП справу щодо Олексія Чернишова.
Про це Кравченко повідомив під час спілкування з журналістами, інформує 24 Канал.
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Що генпрокурор заявив про справу Чернишова?
Кравченко зазначив, що не забиратиме справу Чернишова у САП.
На початку своєї роботи на посаді генпрокурора я одразу казав: забирати справу Чернишова не буду, тому що це незаконно – такою була моя позиція,
– сказав він.
"Обіцяю вам в очі – справу Чернишова не заберу. Як розслідування буде, так і буде. Я подивлюся, як вони закінчать і як потім прокурори САП підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення, до вироку", – наголосив Кравченко.
Генпрокурор також повідомив, що має намір особисто відвідати судове засідання у цій справі.
"Я і сам піду в суд по Чернишову. Прокурори, як окружні, так і обласні, мають підтримувати державне обвинувачення у гучних справах. Це наша робота", – зазначив він.