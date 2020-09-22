"Слугу народу" Олександра Юрченка підозрюють в отриманні хабаря й підбурювання до давання повторного хабаря в особливо великому розмірі. Однопартійці різко відреагували на це, та згодом їхня риторика почала змінюватися.

Чому так сталося та що означатиме ця справа для влади – читайте в матеріалі 24 каналу.

До теми Це неприпустимо, – адвокатка про зміну позиції Венедіктової у справі Юрченка

Після публікації плівок НАБУ зафільмованими діями нібито Олександра Юрченка була вражена вся фракція. "Якщо хтось зі "слуг народу" причетний до корупції, нехай з цим працюють правоохоронні органи. Ми точно нікого не захищатимемо", – запевняв Давид Арахамія, голова фракції.

За заявою самого Юрченка та згодою Офісу Президента з фракції одіозного нардепа виключили. Далі була проблема з підозрою: генпрокурорка Венедіктова відмовлялась підписувати документ, викликавши неабиякий резонанс у суспільстві.

Довідка. 15 вересня Венедіктова заявила про початок кількох кримінальних проваджень щодо народних депутатів. Проте зазначила, що Юрченку, помічника якого спіймали на хабарі, про підозру повідомляти "ще рано".

Крапку або хоча б кому в цій частині історії поставив президент. "Я дуже радий. Сьогодні дав підозру генпрокурор, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади повинні ми всі робити, очищення влади маємо починати з себе", – підкреслив Зеленський.

Знамениту строкату ковдрочку замінив тест на COVID-19 – причина для неявки Юрченка на обрання запобіжного заходу судом. Утім, за кілька днів він все ж прийшов особисто на засідання, хоч з пресою і не спілкувався.

Адвокатка Юрченка наполягає, що винен не клієнт, а Національне антикорупційне бюро. Мовляв, усіляко підбурювало народного депутата на скоєння злочину і такі докази не можна використовувати у суді.

"Дії НАБУ в особі детектива Демченка мають всі ознаки провокації злочину. Вони були активними, з його боку було спонукання до вчинення злочину. Він проявляв ініціативу у контактах", – прокоментувала Олена Бірюч, адвокатка Юрченка.

Чому змінилася риторика "слуг народу"

Врешті, за рішенням суду Юрченка заґратували до 9 листопада з можливістю внести заставу у 3 мільйони гривень. Тим часом його колеги по фракції підхопили тезу захисників свого горе-колеги.

"Провокація злочину не є в цьому випадку злочином. Як політики ми наполягатимемо на тому, щоб вирок суду був справедливим. Але як юрист я бачу безліч підстав, аби справа Юрченка розвалилася, не почавшись", – зазначив "слуга народу" Олександр Качура.

Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін підкреслив, що немає ніякої провокації хабаря.

Був хабар, зафіксований негласними слідчими діями, яке НАБУ було змушене викласти у публічний доступ. Після того, як генеральний прокурор, обрана "слугами народу", 5 днів не підписувала підозру Юрченку,

– наголосив він.

На думку політологів, зміна позиції серед колег Юрченка цілком зрозуміла. Мовляв, уявили себе на його місці – без підтримки і допомоги з Офісу Президента. Тому й заходились критикувати антикорупційні органи.



Народний депутат Олександр Юрченко / Фото з фейсбук-сторінки політика

Політичний експерт Микола Давидюк переконаний, що сторона Юрченка затягуватиме справу. Адже нардеп точно не хоче відповідати за зроблене, сказане та за те, що ще планувалось.

Депутати переживають, що цих кейсів може бути кілька. Тому вони зайняли позицію захисту Юрченка. Юрченко мав би скласти мандат. Але він все ж вірить, що після виборів справу тихенько поховають. В це вірить частково і команда Зеленського,

– зазначив він.

У будь-якому випадку подальші дії влади будуть для неї перевіркою. Вона позначиться вже не тільки на результатах місцевих виборів, але й на рейтингах центральної влади.

Справа нардепа Юрченка: коротко