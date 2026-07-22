Про це пише France 24 та BFMTV.

Що відомо про смерті модельного агента, якого пов'язували з Епштейном?

69-річного Сіада виявили мертвим у його будинку в Коломбі поблизу Парижа 20 липня. Прокуратура Нантера повідомила, що розпочала перевірку обставин смерті, а найближчим часом буде проведено розтин.

Сіад був одним із кількох французів, яких розслідували у справі про ймовірне сприяння Епштейну в торгівлі людьми та сексуальній експлуатації жінок. Попри це, чоловіка так і не допитали слідчі. Він неодноразово заявляв про свою невинуватість і наполягав, що хотів дати свідчення та викласти власну версію подій.

Ім'я Даніеля Сіада неодноразово згадувалося у розсекречених матеріалах справи Епштейна. За даними BFMTV, воно фігурує 2090 разів, тоді як The Guardian повідомляв приблизно про тисячу документів, у яких згадується модельний агент.

З оприлюднених матеріалів випливає, що Сіад надсилав Епштейну фотографії моделей, їхній вік та опис зовнішності, підтримував із ним регулярне листування та отримував грошові перекази. Протягом багатьох років він повідомляв фінансисту про поїздки до Польщі, Чехії, Південної Африки, Марокко, Куби та інших країн у пошуках жінок.

У листуванні Епштейн регулярно запитував у нього: "А як щодо нових дівчат?", "Є якісь цікаві жінки?" або "Є щось варте того, щоб приїхати до Парижа?".

В одному з листів 2014 року Сіад порівнював свою роботу з риболовлею, написавши: "У цьому бізнесі я іноді почуваюся рибалкою: іноді ловлю швидко, а іноді риби немає".

Сам Сіад стверджував, що працював лише модельним скаутом і не знав про злочинну діяльність Епштейна. Він заявляв, що американець "скористався його довірою" і що він "не міг знати, що ця людина небезпечна".

Водночас у Франції Сіад був фігурантом окремого розслідування щодо торгівлі людьми, а також став об'єктом кількох заяв про зґвалтування та сексуальне насильство. П'ять жінок звернулися до правоохоронців із відповідними звинуваченнями, які він категорично заперечував.

Адвокатка Сіада Меня Араб-Тігрін заявила, що її клієнт неодноразово просив слідчих допитати його, але цього так і не сталося. Вона закликала дочекатися результатів розтину, наголосивши, що за життя Сіаду не було висунуто офіційних обвинувачень.

Нагадаємо, Джеффрі Епштейн помер у в'язниці у 2019 році, очікуючи суду за обвинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. У 2022 році в паризькій в'язниці також знайшли мертвим французького модельного агента Жан-Люка Брюнеля, якого звинувачували у вербуванні жінок для Епштейна.

А нещодавно Федеральний суд у США оприлюднив передсмертну записку Джеффрі Епштейна, яка була засекреченою з 2019 року. Там він скаржився на розслідування, заперечував знайдені докази та висловлював думки про можливість самому обрати час для прощання з життям.