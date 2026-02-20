Жертви Епштейна отримають 35 мільйонів доларів компенсації

Спадкоємці майна Джеффрі Епштейна погодилися на врегулювання, яке передбачає виплату до 35 мільйонів доларів жінкам, що заявили про сексуальне насильство. Таким чином сторони планують остаточно закрити всі невирішені позови.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Яку компенсанцію отримають жертви Джеффрі Епштейна?

За даними Bloomberg, домовленість має поставити крапку в претензіях групи потерпілих, яка, за словами їхнього адвоката, налічує щонайменше 40 жінок. Раніше в межах Програми компенсацій жертв Епштейна вже було виплачено 121 мільйон доларів 136 заявницям, а ще 48 мільйонів отримали 59 постраждалих.

Співвиконавці спадщини – Даррен Індайк і Річард Кан, які свого часу працювали юристом і бухгалтером Епштейна, – не визнають жодної провини. Водночас вони погодилися на фінансове врегулювання. Кошти на компенсації надаватимуться саме з майна покійного.

Проєкт угоди ще має схвалити федеральний суддя у Нью-Йорку. Після затвердження документ набуде чинності. Згідно з умовами, сума становитиме 35 мільйонів доларів, якщо до групи входитиме понад 40 жінок, або 25 мільйонів – якщо їх буде менше.

Представник співвиконавців наголосив, що жодна із заявниць не висувала проти Індайка чи Кана звинувачень у сексуальному насильстві або приховуванні злочинів.

Позов розглядається у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка під назвою Ward v. Indyke.

Очікується, що ця домовленість стане фінальним етапом багаторічного процесу компенсацій у справі, яка перетворилася на один із найрезонансніших скандалів у США.

Про що розповідали жервти Епштейна?