Путіна покарають навіть у разі його перемоги: до чого тут приклад Косова

Поки ми обговорюємо перспективи судового покарання Путіна та його оточення, в Гаазі почався процес за яким варто спостерігати аби зрозуміти, як це може дійсно бути реалізовано. Там почався процес над колишнім президентом Косова, а до того прем'єром Хашимом Тачі.

Покарання завжди знаходить винного

Тачі був одним із командирів Армії визволення Косова (позивний "Змій") і першим прем'єр-міністром часів її частково визнаної незалежності. Претензії до нього були завжди. Починаючи з контрабанди пального та сигарет під час війни до звинувачень в торгівлі наркотиками та людськими органами після. Але судять його не за це.

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У 2016 році за межами країни були створені спеціалізована прокуратура Косова та офіс спеціального прокурора. Вони займалися дослідженням злочинів під час і після війни за незалежність Косово у 1998 – 1999 роках. Слідство дійшло висновку що Тачі зіграв провідну роль у вбивствах майже 100 опонентів, зокрема активістів албанських політичних партій, сербів і ромів.

Новина про звинувачення застала Тачі в червні 2020 року у Відні, під час подорожі до Білого дому для проведення мирних переговорів із Сербією. Під тиском звинувачень 5 листопада 2020 року Тачі подав у відставку з поста президента, а вже 6 листопада він був заарештований.

У слідчій ізолятор потрапили і колишні спікери парламенту Косова Кадрі Весєлі, Якуп Краснічі та один з польових командирів АВК Реджеп Селимі. Їм інкримінують скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людства, зокрема незаконні арешти, жорстоке поводження, тортури та вбивства, насильницькі зникнення людей та переслідування, що чинились від березня 1998 до вересня 1999 року на території Косова та у Північній Албанії.

Важливий нюанс у справі Тачі

Зараз в Гаазі почався суд про який, за можливості, я буду розповідати. "Я повністю не винен", – сказав Хашим Тачі суддям під час відкриття справи проти нього.

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Є в цій справі один надважливий нюанс. Захід підтримував Тачі і під час війни, і після перемоги. НАТО допомогло перемогти сербську армію. Тоні Блер відвідував Косово з офіційними візитами. В центрі Приштини є вулиця Джорджа Буша.

"Це справа про верховенство права під час війни, – сказав головний прокурор Алекс Вайтінг. – Ніхто не вище закону, навіть під час війни". Тож "косовська справа" – наочна демонстрація того, що прислів'я "переможців не засуджують" вже не працює.