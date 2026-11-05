НАБУ та САП проводили обшуки в очільника поліції Київщини Рубеля через справу "Карфаген", – ЗМІ

У межах нових епізодів справи "Карфаген" детективи НАБУ та прокурори САП приходили з обшуками до начальника поліції Київської області Андрія Рубеля. За даними ЗМІ, його не затримували.

Про слідчі дії повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.

Що відомо про обшуки в Андрія Рубеля?

Обшуки проводили в межах нових епізодів справи "Карфаген". Співрозмовник журналістів зазначив, що Андрія Рубеля не затримували. Ймовірно, правоохоронців цікавили сліди його діяльності на посаді керівника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Рубель очолював цей підрозділ із 12 жовтня 2022 року до кінця квітня 2026 року. Також, за даними ЗМІ, він є довіреною особою заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

У 2020 – 2021 роках Андрій Рубель очолював Головне управління Нацполіції в Харківській області. До цього він працював у поліції Києва та Київської області, ГУБОЗ МВС України, Департаменті карного розшуку, внутрішньої безпеки та стратегічних розслідувань Нацполіції.

У 2019 році Рубель брав участь у конкурсі на посаду керівника управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань. Однак він не пройшов тестування на знання законодавства, правильно відповівши менш ніж на половину запитань.

Раніше журналісти Bihus.Info звертали увагу на майно та статки родини правоохоронця. Зокрема, згідно з декларацією, у 2018 році Рубель придбав у Києві квартиру площею 171 квадратний метр за 3,9 мільйона гривень. Водночас журналісти з'ясували, що на момент купівлі її ринкова вартість була суттєво вищою.

За даними розслідувачів, напередодні угоди батько поліцейського подарував своєму синові близько 120 тисяч доларів. Журналісти також звернули увагу, що офіційні доходи старшого Рубеля за 20 років становили приблизно 82 тисячі доларів. Крім того, він придбав два автомобілі Audi, якими користувався син.

У власності тещі Рубеля журналісти виявили автомобілі Honda CR-V і Porsche Cayenne, будинок у селі Віта-Поштова під Києвом та земельну ділянку площею 17,5 сотки в Карпатах.

Нагадаємо, раніше стало відомо про затримання першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова. Це сталося на тлі оприлюднення нових матеріалів у межах справи "Карфаген". На записах, які фігурують у справі, Ценова нібито називають "Прайс".