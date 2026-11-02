Проти фігуранта справи "Карфаген" зареєстрували нове провадження

У понеділок, 2 листопада, виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський зареєстрував кримінальне провадження щодо співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. Фігурант справи "Карфаген" використовував службове авто для особистих цілей.

Зокрема, підозрюваний їздив до Буковеля. Про це Антон Ковальський розповів під час зустрічі з журналістами.

Що відомо про справу?

Під час внутрішньої перевірки у відомстві з'ясували, що заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва систематично залишав робоче місце заради поїздок на гірськолижний курорт. Виконувач обов'язків генпрокурора доручив розслідування слідчим Державного бюро розслідувань (ДБР).

Було встановлено численні факти використання ним транспортного засобу не за призначенням, неперебування на робочому місці, а перебування в Буковелі,

– констатував Антон Ковальський.

За словами очільника відомства, виявлені факти перевищують межі дисциплінарного проступку та підпадають під кримінальну відповідальність. Він також звернув увагу на те, що посадовець потрапив до структури прокуратури без проходження конкурсних відборів, будучи людиною не з системи.

Також Ковальський прокоментував справу "Карфаген", де Кропива є ключовим фігурантом. За його словами, Офіс генпрокурора всіляко сприяє розслідуванню антикорупційними органами.

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора закінчив службове розслідування щодо колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Його визнали винним у використанні службового становища у власних цілях через безпідставне використання іноземного запрошення для виїзду за кордон.