Вищий антикорупційний суд 18 листопада розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу Андрію Осіпову, якого підозрюють у співзаснуванні злочинної організації у межах операції "Карфаген". Прокуратура наполягала на триманні його під вартою без права внесення застави.

Про це стало відомо під час судового засідання.

Що відомо про вирок?

ВАКС обрав запобіжний захід Андрію Осіпову у справі "Карфаген" – тримання під вартою без альтернативи внесення застави

Під час засідання прокурор Дмитро Ємець звернув увагу на майновий стан Осіпова та можливість його виїзду за кордон. За даними обвинувачення, сукупний дохід підозрюваного за 2006–2026 роки становив понад 24,4 мільйона гривень. Також він має закордонні паспорти та після початку повномасштабного вторгнення 37 разів перетинав державний кордон.

Фігурант справи "Карфаген" Андрій Осіпов також пересувався автомобілем Toyota Land Cruiser Prado із номерами прикриття,а ще мав особистого озброєного водія, який був позаштатним працівником СБУ.

Він також придбав Porsche 911 вартістю 14 млн грн та Porsche Panamera вартістю 7,8 млн грн. Авто записані на цивільну дружину. Додамо, що Осіпов користувався Audi S8, ринкова вартість якого складає 5,5 млн грн.

Він також використовував злочинні кошти на придбання годинників Patek Philippe, Audemars Piguet та Rolex.

Загальна сума легалізованого Осіповим майна складає понад 42 млн грн.

Сторона обвинувачення вважає, що через зв'язки в правоохоронних органах Осіпов може впливати на свідків та інших учасників провадження, а також переховуватися від слідства.