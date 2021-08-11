Справа Майдану: суд переніс обрання запобіжного заходу Януковичу
Печерський суд відклав на 12 серпня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу. Президента-втікача підозрюють в організації насильницьких злочинів під час подій Майдану.
Засідання з обрання запобіжного заходу Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18 – 20 лютого 2014 року вже неодноразово переносили з різних причин.
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Суд переніс обрання запобіжного заходу Януковичу
Печерський суд відклав на 12 серпня на 16:40 розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу,
– йдеться у повідомленні.
Засідання щодо цього, призначене на 14:00 9 серпня, розпочалося із кількагодинною затримкою. У результаті суд відклав його через відпустку захисників Януковича.
Попередні засідання у справі
- Попереднє засідання пройшло у червні 2021 року. Тоді захист заявив відвід слідчому судді В'ячеславу Підпалому.
- Однак 21 липня у задоволенні заяви адвоката Федоренко про відвід слідчого судді відмовили.
Нагадаємо, у листопаді 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення про запобіжний захід Януковичу у вигляді тримання під вартою і повернув клопотання прокуратури на новий розгляд до Печерського суду.
Суд дозволив заочне розслідування проти Януковича: що відомо
- 2 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та дозволив заочне розслідування справи Януковича.
- За даними слідства, президент-втікач використав свої повноваження, намагаючись припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі. Він діяв у змові з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ.
- Так чиновники організували перешкоджання протестам, що призвело до смерті 62 активістів.