Справа Майдану: суд переніс обрання запобіжного заходу Януковичу

Печерський суд відклав на 12 серпня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу. Президента-втікача підозрюють в організації насильницьких злочинів під час подій Майдану.

Засідання з обрання запобіжного заходу Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18 – 20 лютого 2014 року вже неодноразово переносили з різних причин.

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Суд переніс обрання запобіжного заходу Януковичу

Печерський суд відклав на 12 серпня на 16:40 розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу,

– йдеться у повідомленні.

Засідання щодо цього, призначене на 14:00 9 серпня, розпочалося із кількагодинною затримкою. У результаті суд відклав його через відпустку захисників Януковича.

Попередні засідання у справі

Попереднє засідання пройшло у червні 2021 року. Тоді захист заявив відвід слідчому судді В'ячеславу Підпалому.

Однак 21 липня у задоволенні заяви адвоката Федоренко про відвід слідчого судді відмовили.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення про запобіжний захід Януковичу у вигляді тримання під вартою і повернув клопотання прокуратури на новий розгляд до Печерського суду.

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