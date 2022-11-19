Суд виніс перші вироки у справі MH17: що буде далі

Суд Гааги ухвалив вирок щодо трьох осіб, які причетні до збиття літака Boeing 777 в небі над Донбасом у липні 2014 року. Насправді це лише перші судові рішення у справі MH17.

Про це 24 каналу сказав політолог Валерій Димов. За його словами, насправді будуть покарані всі злочинці, як свого часу нацисти в Нюрнберзі.

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Що буде далі у справі MH17

Димов зауважив, що рішення Окружного суді в Гаазі є лише "першою ластівкою", а далі, як заявила міжнародна розслідувальна група, що складається зі слідчих, прокурорів, фахівців із Нідерландів, Бельгії, Австралії, України, буде більше.

За його словами, на початку січня прокурори цієї слідчої групи будуть подавати дані щодо нижчої ланки терористів, які безпосередньо натискали кнопку, а також вищої ланки – тобто тих, хто був замовником. Адже вже доведена передислокація ЗРК "Бук"із Курської області в окуповане Первомайське, тому до Гіркіна, Дубінського та Харченка додадуться й інші злочинці.

Політолог зауважив, що крім Окружного суду Гааги, там ще розташовані Міжнародний трибунал ООН і Міжнародний кримінальний суд, генеральний прокурор якого Карім Хан був у Бучі й уже почали відкривати справи щодо воєнних злочинів.

Тому, думаю, ці пазли так чи інакше будуть складатися, але зрозуміло, що немає такого судового пристава, який би зараз за вухо привів би тих, хто мав би сидіти на лаві підсудних,

– сказав Димов.

За його словами, ми маємо розуміти, що суди не ухвалюють ті рішення, які не можна реалізувати, аби не скомпрометувати взагалі судове право та не мотивувати злочинців тим, що ці вироки складно реалізувати. Тому ці процеси паралельні.

Димов додав, що Нюрнберг відбувався після поразки нацистської Німеччини. Тому й ці пазли складуться після поразки Росії у війні, яку вона розв'язала не лише проти України, а проти засад світової безпеки й міжнародного права. Тому насправді вони будуть покарані, як і нацисти в Нюрнберзі.

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Росія – країна терористів

Димов зазначив, що в Росії є попит на терор. Це не лише держава-терористка, а й країна терористів. Адже не сам Путін та кремлівська верхівка чинили воєнні злочини в Бородянці, Ірпені, Бучі та Ізюмі, а зараз відкривається правда про подібні звірства і в Херсоні. Годі й говорити, які злочини будуть виявлені після деокупації Маріуполя.

Тому, зауважив він, насправді, якщо у Росії хтось і незадоволений правлячою верхівкою, то мовиться лише про те, що Кремль "не підриває центри ухвалення рішень".

Ми бачимо, що певною мірою перемагають у цій мишачій, щурячій війні Пригожин і тіктокери Кадирови, кримінальні фактично авторитети, які керують практично фронтами та знімають командирів,

– заявив Димов.

Політолог наголосив, що у Росії є радикалізація на те, щоб бути ще більшим злочинцем, аніж Путін, і насправді цей попит там реалізовується.

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