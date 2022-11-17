У США прокоментували перші вироки у справі MH17

У США назвали "серйозним кроком" вирок суду в Гаазі у справі MH17, однак зауважили, що попереду ще багато роботи, щоб притягнути всіх винних до відповідальності.

У Держдепартаменті США наголосили, що рішення окружного суду Гааги є "важливим моментом у зусиллях зі встановлення справедливості для 298 людей", які загинули 17 липня 2014 року.

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Сполучені Штати вітають сьогоднішнє рішення про визнання винними трьох членів російських формувань у східній Україні за їхню роль в збитті рейсу MH17 Малайзійських авіаліній,

– йдеться у заяві.

У Держдепартаменті також зауважили, що вирок – це результат величезної роботи Спільної слідчої групи, до складу якої увійшли органи правопорядку Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії й України.

Винні повинні понести відповідальність

Водночас у США наголосили, що треба докласти ще чимало зусиль на цьому напрямку надалі.

Ще багато треба зробити, аби виконати вимогу Ради Безпеки ООН, визначену в резолюції 2166 про те, що "винні повинні бути притягнуті до відповідальності,

– наголосили у США.

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Суд над донецькими бойовиками: головне

Гаазький суд визнав трьох російських бойовиків: Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського, Олега Пулатова та українця Леоніда Харченка причетними до катастрофи MH17.

Їх засудили до довічного ув'язнення. Та зобов'язали виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Повна сума виплат – 16 мільйонів євро.

Ще одного підозрюваного, росіянина Пулатова, виправдали.

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