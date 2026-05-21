Услід за Міндічем: Цукерман також подав позов проти Зеленського

Бізнесмен Олександр Цукерман, який є підозрюваним у справі "Мідас" про розкрадання в енергосекторі України, подав позов до суду з вимогою скасувати санкції, які наклав на нього Володимир Зеленський. Раніше такий самий позов подав Тимур Міндіч.

Про це стало відомо з даних на сайті Судової влади України.

Що відомо про позов, який Цукерман подав до суду?

Олександр Цукерман звернувся до Касаційного адміністративного суду із позовом 15 травня. Підсанкційний бізнесмен вимагає визнати указ президента щодо санкцій проти нього незаконним та скасувати накладені обмеження.

Відповідачем у справі зазначено президента Володимира Зеленського, а третіми особами виступають Кабінет Міністрів України, РНБО та Міністерство економіки.

Касаційний адміністративний суд уже призначив заяву до розгляду: 15 травня було визначено склад колегії, яка займатиметься цим провадженням.



Позов Цукермана стосовно скасування санкцій, які наклав на нього президент України / Скриншот із сайту Судової влади України

Варто зазначити, що ідентичний позов до суду подав Тимур Міндіч, але трохи раніше.

Чи можуть Цукерман і Міндіч домогтися скасування санкцій через суд?

Народні депутати вважають, що шанси Тимура Міндіча й Олександра Цукермана оскаржити санкційні обмеження в суді є мінімальними, хоча сам механізм такого оскарження є цілком законним.

Депутат від "Слуги народу" Олег Дунда зазначив в етері "Радіо Свободи", що не пригадує випадків скасування санкцій в Україні через суд. За словами парламентаря, справа Міндіча демонструє схему, за якої кошти виводяться за кордон, тоді як активи та зв'язки в Україні залишаються, тому санкції ускладнюють діяльність на території країни.

Водночас депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин наголосив, що підставами для скасування санкцій можуть бути процедурні порушення або відсутність загроз національній безпеці. Водночас, за його словами, довести необґрунтованість санкцій у справах, пов'язаних із корупцією в енергетиці, буде доволі складно.

Яка роль Цукермана у справі "Мідас"?

10 листопада 2025 року в НАБУ повідомили про проведення масштабної операції "Мідас", спрямованої на викриття корупційних схем в енергетичному секторі. У межах слідчих дій було проведено понад 70 обшуків. За даними слідства, організатори схеми отримували до 15% вартості контрактів з "Енергоатому" у вигляді так званих "відкатів", які сплачували контрагенти компанії, нав’язані учасниками схеми.

У НАБУ зазначають, що кошти легалізовували через так звані бек-офіси в центрі Києва. Загалом, за версією слідства, фігурантам вдалося відмити близько 100 мільйонів доларів.

Того ж дня НАБУ оприлюднило записи розмов фігурантів із кодовими іменами, які згодом були ідентифіковані. Серед головних фігурантів справи – бізнесмени, зокрема співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч із кодовим ім’ям "Карлсон" та Олександр Цукерман, відомий як "Шугармен". Обидва залишили Україну незадовго до проведення обшуків.

Уже 13 листопада Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Обмеження стосуються блокування активів, заборони на виведення капіталів, заборони участі в приватизації тощо.

Наразі Олександр Цукерман перебуває в Ізраїлі. З нещодавніх "плівок Міндіча", які оприлюднило видання УП стало відомо, що Цукерман та Міндіч могли завчасно отримати інформацію про підготовку обшуків у них та виїхати з України.