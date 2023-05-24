Справу про найбільший хабар в історії України передали до суду

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду справу про найбільший задокументований хабар в історії України. У загальному в еквіваленті мовиться про 722 мільйони гривень.

НАБУ та САП скерували до суду справу про найбільший хабар в історії України – про 21 мільйон євро та 5,5 мільйонів доларів США неправомірної вигоди для колишнього голови Державної фіскальної служби та його радника.

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Що відомо про найбільший хабар в історії України

Обвинувачені – колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров та його радник, повідомили НАБУ та САП. Слідство встановило, що впродовж 2015 – 2016 років Насіров отримав 5,5 мільйонів доларів і 21 мільйон євро хабаря від бізнесмена Олега Бахматюка за те, щоб його компанії відшкодували більш ніж 3,2 мільярда гривень податку на додану вартість. Загалом розмір "відкату" становив приблизно 20% від суми відшкодованого ПДВ.

При цьому надання неправомірної вигоди відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном. Вони належали власнику великого агрохолдингу, Олегу Бахматюку. Кошти надійшли до підприємств-нерезидентів, діяльність яких контролювали безпосередньо тодішній Голова ДФС України Роман Насіров, його радник та інші особи, пов’язані з ним родинними відносинами.

Для перерахування коштів під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрювані залучили й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту.



Схема отримання найбільшого хабаря в історії України / Інфографіка НАБУ

Який вирок загрожує Насірову