Справа не в Україні: Путін може повторити долю Мусоліні

Після мого звільнення (з полону на тимчасово окупованій території Донбасу – 24 канал) одним із найчастіших запитань було "чи можна домовитися з Росією"?

Я завжди казав "ні, і це покаже сама Росія", що і сталося 24 лютого. Зараз те саме відбувається з Заходом: не варто витрачати емоції на тих, хто каже "віддайте частину України і все закінчиться".

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Росія сама себе покаже

Мирний вечір у Римі чи в кафе Будапешта може наводити на подібні думки. Але Росія сама покаже їм, що для неї вже справа не в Україні.

Гітлера неможливо було купити, залякати, переконати чи віддати частину Європи, "щоб усе скінчилося". Його можна було лише перемогти. Але для розуміння цього знадобилась Друга світова війна.

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Як перемогти Росію

Як можна перемогти ядерну державу? На звичайному фронті: кількість втрат має шокувати Росію, аби Путін закінчив, як і Мусоліні, причому руками самих росіян.

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