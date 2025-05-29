Закривав очі на знущання з військових: ДБР завершило розслідування щодо командира 211 бригади
- Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи командира 211-ї бригади, який не реагував на знущання з військових.
- Командира звинувачують у бездіяльності, йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира 211-ї понтонно-мостової бригади Збройних Сил України Олега Побережнюка. Чоловік не реагував на факти знущання з довірених йому військовослужбовців.
За даними слідства, з лютого по липень 2024 року він достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовими з боку підлеглого офіцера, але ніяк не відреагував. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.
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Що відомо про справу командира 211-ї бригади
Як повідомляють у ДБР, старший лейтенант систематично бив, принижував та катував своїх підлеглих. Відомо, що він син начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Там припускають, що це могло вплинути на рішення командира замовчувати злочини й не передавати інформацію до правоохоронних органів.
У результаті цього замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності та дозволив продовжувати тортури й знущання.
Варто зауважити, що подібні дії не тільки порушують закон, а і є серйозною загрозою внутрішній дисципліні Збройних Сил України в умовах війни.
Командиру інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану. Наразі фігуранту та його захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення – після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду,
– кажуть у ДБР.
Зауважимо, що Побережнюку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що його підозрювали у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, командир 211-ї бригади восени 2023 року змусив чотирьох військових будувати будинок на Хмельниччині, замість їхньої військової служби.
Також журналістам вдалося дізнатися про факти численних знущань у бригаді, вимагання коштів та перевищення повноважень.