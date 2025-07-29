Міськрада Ірпеня проголосувала за припинення повноважень мера Маркушина

На Київщині Ірпінська міська рада проголосувала за дострокове припинення повноважень мера Олександра Маркушина. Йдеться про висловлення недовіри посадовцеві.

Про це у вівторок, 29 липня, повідомило Суспільне, передає 24 Канал. "За" виступили дві третини від загальної кількості депутатів.

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Що відомо про справу Маркушина?

Напередодні Маркушин заявив, що під час сесії "рейдери реалізують чергову спробу захопити владу в Ірпені", намагаючись передати повноваження міського голови секретарю.

Перед голосуванням міськради 29 липня посадовця вже відсторонювали від посади до 22 березня рішенням Печерського районного суду Києва від 27 січня в межах розслідування ДБР.

Національна поліція та тітушки не пустили громаду на сесію, у зал через чорний вхід поліція завела маріонеток й не дала українцям права обирати,

– описує сесію фігурант.

Голосування Ірпінської міськради: дивіться відео

За його словами, повноваження передали секретарці Анжелі Макеєвій.

Нагадаємо, Маркушина звинувачують у незаконному перетині державного кордону в серпні 2022 року. Мер Ірпеня назвав цю справу політичною розправою, яку організував його попередник – забудовник Володимир Карплюк.