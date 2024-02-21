Справа Пашинського: прокуратура просить арешт і заставу в майже 300 мільйонів гривень

Колишньому в.о. очільника Офісу Президента 21 лютого обирають запобіжний захід. Засідання відбувається без журналістів, їх не впустили.

Вищий антикорупційний суд почав засідання із обрання запобіжного заходу голові Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергію Пашинському. Суд веде трансляцію засідання.

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Тримання під вартою та застава

Сторона обвинувачення клопотала про застосування до Пашинського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, але не довше строку досудового розслідування. Крім цього, просили про заставу у розмірі 299 мільйонів 999 тисяч 100 гривень.

Що відомо про справу Пашинського Слідство вважає, що під час того, як він очолював Адміністрацію Президента, Пашинський разом із бізнесменом Сергієм Тищенком та низкою інших осіб заволоділи нафтопродуктами – 97 000 тонн палива. Збитки державі оцінили в 967 млн гривень.

Крім цього, у випадку внесення застави прокуратура просить покласти на Пашинського додаткові обов'язки.

Прокурори надали суду докази, зокрема лист гендиректора Гаврилова від 22 липня 2014 року на ім'я заступника міністра внутрішніх справ Сакала. У листі мовилось, що Міненерго розпорядилось, що державне підприємство Гаврилова визначено для прийняття та зберігання нафтопродуктів Курченка.

Прокурори наголосили, що це не відповідало дійсності. Міністерство енергетики не надавало жодних розпоряджень.

Також надали лист Гаврилова від 2 вересня на адресу МВС, відповідно до якого ДП спеціалізується на утриманні, експлуатації та зберіганні світлих нафтопродуктів, а також про те, що зберігання нафтопродуктів на Васильківській нафтобазі та Херсонській перевалці може призвести до негативних наслідків. Цей лист використовували як підставу для зберігання продуктів.

Також прокурори надали лист Гаврилова прокурору Одеської області, в якому мовилось про зберігання на території Одеського НПЗ арештованих нафтопродуктів на необхідність проведення регламентних робіт на обладнанні.

Близько 13:50 в суді оголосили перерву. Вона закінчилася о 14:14. Суд триває.

ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку