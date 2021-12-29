Справа Порошенка: у "Європейській солідарності" заявили про обшуки в оселях своїх партійців

Олександр Турчинов заявив, що 29 грудня до соратників п'ятого президента та нардепа Петра Порошенка навідалися правоохоронці. За його словами, прийшли до Юрія Оніщенка та Сергія Березенка.

За словами Олександра Турчинова, обшуки пов'язані зі справою проти Петра Порошенка. Про це він заявив на терміновому брифінгу "Європейської Солідарності".

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У ДБР кажуть, що про обшуки не чули

Олександр Турчинов заявив, що з обшуками прийшли до дипломата та помічника Петра Порошенка в часи його президентства Юрія Оніщенка та екснардепа Сергія Березенка. На цьому ж наголосила і голова фракції Ірина Геращенко.

Обшуки в Оніщенка і Березенка пов'язують зі справою проти Петра Порошенкка.

Водночас у ДБР заявили, що інформації про обшуки не має. Про це розповіла речниця відомства Ольга Чиканова.

У пресслужбі ДБР наразі не володіють інформацією щодо цього (обшуків – 24 канал),

– розповіла Чиканова.

Справа Порошенка: головне

20 грудня 2021 року Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Її підписала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, а нібито її заступник.

Петро Порошенко одразу вилетів закордон. З Варшави він опублікував відеозверненя, у якому заявив, що на допити ДБР ходити не буде.

За версією слідства, Порошенко під час перебування на найвищій державній посаді блокував поставки вугілля з Південно-Африканської Республіки та підписав угоду з бойовиками на Донбасі на вимогу російського керівництва.

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Журналісти 24 каналу намагаються уточнити інформацію про обшуки в соратників Петра Порошенка.