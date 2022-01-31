Справа про масові заворушення: одним із організаторів був полковник Голубан, – ЗМІ

ЗМІ пишуть, що нібито одним із організаторів масових заворушень в Україні був полковник Юрій Голубан. Останнього нібито підозрюють в зв'язках з самопроголошеними "республіками" на окупованій частині Донбасу.

Відповідну інформацію оприлюднили ЗМІ. Попередньо пишуть, що нібито його затримали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

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До підготовки заворушень нібито причетний Голубан

Очільник МВС України Денис Монастирський заявив, що організаторами масових заворушень в Україні були люди, які мали досвід роботи в правоохоронних органах і могли бути пов'язані із спецслужбами Росії.

ЗМІ повідомили, що нібито експолковника Нацполіції Юрія Голубана затримали в справі про підготовку масових заворушень в Україні.

За даними преси, нібито, на фото видно, що "Голубан сидить з руками за спиною в присутності поліцейських з Департаменту стратегічних розслідувань".



ЗМІ пишуть, що нібито поліція затримала Юрія Голубана

До речі, офіційних підтверджень цієї інформації не було. Проте 30 січня повідомили про сам факт затримання підозрюваних.

31 січня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та голова Нацполіції Ігор Клименко на брифінгу розповіли, що поліція викрила групу осіб, яка готувала масові заворушення в Україні.

Зокрема міністр натякнув, що провокатори швидше за все пов'язані з Росією.

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Мовилось про те, що організатори планували зібрати в Києві 5 тисяч осіб, серед яких 1,5 тисяч – "тітушки", які мали організувати сутички з правоохоронцями.

Денис Монастирський розповів, що мала "обов'язково пролитись кров і застосуватись насилля". Після столиці заворушення мали "перекинутись" на області, що наближені з Росією – Сумську, Чернігівську та Полтавську.

Що відомо про Юрія Голубана: коротко

За даними преси, Голубан з 1994 року служив у в спецпідрозділах МВС України та СБУ. З початку війни на Добасі, він служив у АТО.

Згодом його запідозрили у зв'язках з проросійськими бойовиками на Донбасі. Підозрювали, що Голубан воював на боці бойовиків.

У 2017 році заступник тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Вадим Троян заявив ЗМІ, що Голубан "буде служити, доки його вину не буде доведено".

У 2019 році сам Аваков заявив, що Голубан вже не працює, а слідство щодо нього триває. Тодішній міністр говорив, що слідство встановило, що у 2014 році Голубан понад місяць "невідомо де перебував".

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