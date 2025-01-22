Справа про неналежну оборону на Харківщині: за генерала Галушкіна внесли заставу, – ЗМІ

Трьох військових підозрюють у бездіяльності, яка призвела до захоплення частини Харківської області у 2024 році. У вівторок, 21 січня суд ухвалив рішення провести закрите засідання щодо одного з них – бригадного генерала Юрія Галушкіна.

У середу, 22 січня, стало відомо, що за нього внесли заставу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Деталі розповів адвокат підозрюваного Михайло Величко. Ім'я заставодавця не оприлюднюють, але відома сума – 5 мільйонів гривень.

На суді захисник наполягав на відкритому засіданні та просив відмовити у будь-якому запобіжному заході. Суддя призначила Галушкіну тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави.



Заява про видачу довідки про внесення застави за Юрія Галушкіна / Фото Facebook/Михайло Величко

Зараз Галушкін буцімто працює в "Укроборонпромі", а з лав ЗСУ він звільнений у 2024 році за станом здоров’я.