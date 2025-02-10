НАБУ порушило справу проти "Енергоатому" щодо ймовірної розтрати на будівництві, – Железняк
- НАБУ зареєструвало кримінальне провадження проти "Енергоатому" за підозрою у розтраті 430 мільйонів гривень, пов'язаних з будівництвом нових атомних блоків.
- Депутати звинувачують "Енергоатом" у витратах на будівництво без дозволу парламенту, зібрані факти та дані про ймовірні правопорушення передані до НАБУ.
Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження проти "Енергоатому". Відповідна заява надійшла від депутатів, які звинувачують підприємство в розтраті 430 мільйонів гривень на будівництві нових атомних блоків.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
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У чому депутати звинувачують "Енергоатом"
Низка народних депутатів критикують дії "Енергоатому" щодо будівництва нових атомних реакторів на Хмельницькій АЕС.
Ми, групою народних депутатів (Железняк/Радіна/Совсун/Хлапук), декілька місяців збирали факти, як керівництво "Енергоатому" витрачали кошти на різні активності пов'язані з будівництвом блоків. І наші енергетичні корупціонери забули, що парламент не давав такого права,
– написав Железняк.
За словами нардепа, такі дії прямо суперечать закону, а всі факти та дані були зібрані і передані до НАБУ.
Тому бажаємо детективам НАБУ вдалого полювання,
– підсумував парламентар.
Нагадаємо, раніше частина українських нардепів розкритикували плани встановлення на ХАЕС ядерних реакторів російського виробництва, які хочуть викупити в Болгарії.
Депутати також стверджевали, що в законопроєкті про будівництво блоків була застаріла документація і розрахунки. Однак у лютому 2025 року стало відомо, що "Енергоатом" замовив перерахунок кошторису щодо будівництва нових блоків.