НАБУ порушило справу проти "Енергоатому" щодо ймовірної розтрати на будівництві, – Железняк

Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження проти "Енергоатому". Відповідна заява надійшла від депутатів, які звинувачують підприємство в розтраті 430 мільйонів гривень на будівництві нових атомних блоків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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У чому депутати звинувачують "Енергоатом"

Низка народних депутатів критикують дії "Енергоатому" щодо будівництва нових атомних реакторів на Хмельницькій АЕС.

Ми, групою народних депутатів (Железняк/Радіна/Совсун/Хлапук), декілька місяців збирали факти, як керівництво "Енергоатому" витрачали кошти на різні активності пов'язані з будівництвом блоків. І наші енергетичні корупціонери забули, що парламент не давав такого права,

– написав Железняк.

За словами нардепа, такі дії прямо суперечать закону, а всі факти та дані були зібрані і передані до НАБУ.

Тому бажаємо детективам НАБУ вдалого полювання,

– підсумував парламентар.

НАБУ зареєструвало кримінальне провадження / Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, раніше частина українських нардепів розкритикували плани встановлення на ХАЕС ядерних реакторів російського виробництва, які хочуть викупити в Болгарії.

Депутати також стверджевали, що в законопроєкті про будівництво блоків була застаріла документація і розрахунки. Однак у лютому 2025 року стало відомо, що "Енергоатом" замовив перерахунок кошторису щодо будівництва нових блоків.