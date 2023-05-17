З Фірташем у ЄС не пройдете, – Давидюк про те, чому справа проти олігарха з'явилася лише зараз

Впродовж багатьох років проросійський олігарх Дмитро Фірташ грабував українську державу та українських громадян. Однак справа проти нього, на жаль, з'явилася лише зараз.

Фірташ – це "російська консерва", яку в Україну привели кримінальні елементи держави-агресорки. Вона підпорядковувалася безпосередньо Владіміру Путіну. Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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"Путін мав Фірташа, мав Медведчука, мав ще пару таких олігархічних "тєлєжок", які тягнув за собою. І вони тут фінансували російські ЗМІ, російські партії, російських блогерів, російський порядок денний. Це дуже чітко треба розуміти", – наголосив Давидюк.

Захід подав сигнал

Як зауважив політолог, усі бачили що відбувається, але усім було зручно. Фірташ спокійно сидів під домашнім арештом.

"Щоб ви розуміли, це цілий квартал у Відні – комплекс будинків, де він з прислугою, охороною, фінансистами живе там собі та відпочиває. Це не домашній арешт, коли його закрили у квартирі 30 квадратних метрів, і він не знає, що робити. Далеко ні", – пояснив Давидюк.

Крім того, це дзвінок із-за океану. Мовляв, надто добре йому там, він пережив революцію, дві війни, тож настав час "звільняти леопардів". Мовляв, ми Фірташ-фрі, нехай їде в Штати та відповідає, як і Павло Лазаренко.

Для США Фірташ не менш важливий, ніж Віктор Бут. Його обміняли, тепер потрібен інший. Камера Бута холоне. Це питання нагадало, що Фірташ існує. Ми ж забули, що він – російський олігарх, друг Віктора Януковича, людина, яка засаджувала корупцію,

– констатував політолог.

Він же десь далеко, а нам нагадали. За словами Давидюка, Фірташ навіть не знав, куди витратити супермаленькі гроші – 18 мільярдів.

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Потрібно завершувати з олігархами, які "з'їдають" державу

На думку Давидюка, ми сьогодні програємо олігархам. Вони затаїлися і "з'їдають" державу.

"Яйця купували по 17 гривень, було 13 мільярдів на закупку. 300% накинули, 2/3 намагалися витягнути. Фірташ ще 18. То цей топ 100 олігархів "з'їдають" нам трильйон, а то й два, а ми останнє віддаємо, недоїдаємо, недосипаємо, усе на державу, бо її треба рятувати. А вони державу "доять", – сказав політолог.

В них теж там система донатів, продовжив він, тільки люди державі дають, а олігархи навпаки – беруть у держави. По 20, 30, 100 мільярдів, хто як "заробив". Тому з ними треба боротися.

Судді, російські війська та олігархи – це топ 3 зла в Україні, які мають згоріти разом із завершенням війни. А краще почати з них зараз. Нам Захід про це "маякує". Ми не самі це вигадали, він би жив ще довше і підтримував усіх, кого треба,

– відзначив Давидюк.

Захід чітко сказав нам, що з цим персонажем ми до ЄС не пройдемо. Зачистка суддів та олігархів – це підготовка до вступу у Євросоюз.

"У вушко голки з Фірташем і рештою комарів – не пройдете. Хочете входити? Входьте як нормальна держава, як входила Польща, Румунія, Словаччина, Хорватія. Цих Фірташів не було, і Всеволодів (Всеволод Князєв – 24 Канал) не було. Там були нормальні порядні люди, які працювали на державу, платили податки та слухали закон, а не продавали його", – зазначив Давидюк.

Щодня ця "банда гвалтувала" конституцію та бюджет. Тому із цим, безумовно, потрібно завершувати якнайшвидше.

Що відомо про справу проти Фірташа