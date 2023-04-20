Преміював сам себе: у НАЗК ухвалили рішення щодо мера Тернополя Надала

Після того, як суд виправдав мера Тернополя Сергія Надала, його справа не закінчилась. НАЗК працює над притягненням його до відповідальності.

Тернопільській міськрайонний суд виправдав мера Тернополя Сергія Надала, на якого НАЗК склало адмінпротокол за те, що він преміював сам себе. Засідання відбулось 18 квітня.

Дивіться також Мер Тернополя Надал виписував собі великі премії під час війни: що йому загрожує

"Це ж було вже"

У НАЗК нагадують, що це вже не перший випадок, коли суди місцевого рівня виносять подібні рішення щодо представників місцевої ж влади у справах, пов'язаних з корупційними правопорушеннями.

До прикладу наводять очільника Борисполя, який преміював себе з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня. Тоді Бориспільський міськрайонний суд закрив справу за відсутністю складу адмінправопорушення.

Також справа про конфлікт інтересів у голови Хмельницької районної ради слухалась у Хмельницькому міськрайонному суді. Голова самостійно визначив розмір матеріальної допомоги собі самому. Суд також закрив справу за відсутністю складу адмінправопорушення.

Крім того, Жмеринський міськрайонний суд теж закрив справу міського голови Жмеринки, який сам собі виписав премію.

НАЗК хоче змінити судовий розгляд корупційних справ

Після рішення Тернопільського суду НАЗК зауважило, що вбачає в преміюванні мером себе самого конфлікт інтересів.

За законом НАЗК змушене передавати адміністративні протоколи щодо мерів в суди лише за місцем вчинення правопорушення. Відтак, виправдальні рішення судів першої інстанції не можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

НАЗК поважає незалежність судової гілки влади та водночас наголошує на тому, що подібна практика спонукає використовувати такі рішення для уникнення відповідальності й створює прецеденти, якими можуть зловживати недоброчесні посадовці в аналогічних ситуаціях. НАЗК нагадує, що базові принципи роботи ефективних державних інституцій мають базуватися на неупередженості та прозорості,

– йдеться у повідомленні.

Водночас в агентстві заявили, що наразі ведуться роботи над тим, щоб змінити принципи судового розгляду корупційних справ.

Як зазначають, одне із першочергових завдань затвердженої нещодавно Державної антикорупційної програми – підготовка законопроєкту, яким розгляд подібних справ буде передано з місцевих судів до ВАКС.

Надал преміював себе: що відомо