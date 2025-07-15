Понад 50 організацій звернулись до Зеленського та генпрокурора у справі Шабуніна

Представники понад 50 правозахисних, антикорупційних організацій та інших громадських об’єднань звернулися до президента України, генпрокурора та директора ДБР стосовно справи Віталія Шабуніна.

У спільній заяві вони вимагають "припинити використовувати систему правосуддя для політичних розправ". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр прав людини ZMINA.

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Що вимагають організації?

У заяві наголошують, що законодавство не передбачало здійснення якихось особливих дій з боку Віталія Шабуніна на випадок відрядження, а він, виконуючи наказ, повинен був відбути у відрядження.

Питання отримання чи неотримання виплат військовослужбовця не залежить від його волі тп не ним проводиться їх нарахування. Ці питання регулює держава, і якщо вона вважає, що здійснено необґрунтовану виплату, то існує інститут цивільного права, за яким може бути заявлено вимогу щодо повернення коштів,

– ідеться у документі.

Зазначається, що Шабуніна підозрюють у здійсненні дій, які вчиняли державні органи, адже військовослужбовець не вирішує, скільки йому має бути нараховано виплат і ким, він перебуває в "руках” держави.

На думку підписантів, дії органів досудового розслідування "можна розцінювати або як цілковиту некомпетентність посадових осіб і невідповідність займаній посаді, або як цілеспрямовану атаку" проти Шабуніна.

Вони назвали кримінальне переслідування Шабуніна політично вмотивованим, закликаючи президента висловити публічну позицію щодо неприпустимості такого переслідування громадських діячів.

Нагадаємо, 11 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові "Центру протидії корупції" Шабуніну за ухилення від військової служби й шахрайство. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.