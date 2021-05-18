Ще на 2 місяці: суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко і Дугарь у справі Шеремета

Шевченківський районний суд Києва продовжив на 2 місяці запобіжні заходи 2 обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета. До 18 липня Юлія Кузьменко залишатиметься під домашнім арештом, щодо Яни Дугарь діятиме запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Відповідну ухвалу Шевченківський районний суд Києва виніс у 18 травня, задовольнивши клопотання прокуратури.

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Кузьменко і Дугарь продовжили запобіжні заходи

Продовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту обвинуваченої Кузьменко до 18 липня. Продовжити термін дії особистого зобов'язання обвинуваченої Дугарь до 18 липня,

– йдеться в документі.

На засіданні суд продовжив вивчення матеріалів справи по суті обвинувачення. Згодом прокурори попросили продовжити фігурантам справи терміни дії запобіжних заходів.

Наступне судове засідання відбудеться 25 травня, об 11:00.

Справа вбивства Павла Шеремета: основне

У центрі Києва 20 липня 2016 року підірвали машину, в якій перебував журналіст Павло Шеремет. Він загинув на місці.

Андрія Антоненка, Яну Дугарь та Юлію Кузьменко підозрюють у причетності до вбивства Шеремета.

У січні 2021 року колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар оприлюднив записи розмови співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". У них мовиться про те, що спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість вбивства журналіста.