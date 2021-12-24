Справа Шеремета: суд зняв електронний браслет з Антоненка

Суд продовжив запобіжний захід Андрію Антоненку, який є підозрюваним у справі про вбивство білоруського журналіста Павла Шеремета. Однак електронний браслет вирішили зняти.

Нічний домашній арешт Андрію Антоненку продовжили до 24 лютого 2022 року. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Також запобіжні заходи продовжили Яні Дугарь та Юлії Кузьменко.

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З Антоненка зняли браслет

За словами адвоката Андрія Антоненка Дмитра Круглового, суд змінив місце відбування нічного домашнього арешту. Причиною цього став переїзд Антоненка. Електронний браслет з нього зняли.

Нічний домашній арешт продовжили і для Юлії Кузьменко. Ще одна підозрювана у справі – Яна Дугарь – залишилася під особистим зобов'язанням.

Розгляд справи про вбивство Павла Шеремета суд переніс на 21 січня 2022 року.

Справа Шеремета: головне

У липні 2016 року в Києві підірвали автомобіль білоруського журналіста Павла Шеремета, який був усередині.

У грудні 2019 року підозри в убивстві журналіста оголосили медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячій лікарці Юлії Кузьменко, музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.

Підозрювані своєї провини не визнають. Водночас коли їх тримали під вартою, люди виходили на мітинги, щоб підтримати Антоненка, Кузьменко та Дугарь.

Згодом усіх підозрюваних випустили з-під варти і змінили запобіжні заходи. Зараз це нічний домашній арешт для Антоненка і Кузьменко та особисте зобов'язання для Дугарь.

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