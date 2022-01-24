Справа Шеремета: суд відмовився змінити запобіжний захід Антоненку і Кузьменко

Шевченківський районний суд Києва розглянув справу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Суддя залишив двох обвинувачених у цій справі Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко під нічним домашнім арештом.

Як сказала головуюча суддя Оксана Голуб, суд не задовольнив зміну запобіжного заходу Антоненку з домашнього арешту на особисте зобов'язання.

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Так само не отримало задоволення клопотання про зміну запобіжного заходу Кузьменко з домашнього арешту на особисте зобов'язання. Також суд залишив без задоволення клопотання захисника Кузьменко Тараса Безпалого на надання тимчасового доступу до низки документів, які перебувають у володінні:

Офісу генерального прокурора,

Адміністрації Державної прикордонної служби,

Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Під час засідання також дослідили частину доказів сторони захисту щодо ще однієї обвинуваченої у цій справі – Яни Дугарь. Після цього суд відклав розгляд цієї справи до 9 лютого на 15:00.

Що відомо про справу Шеремета

Білоруський журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва: авто, в якому він їхав, підірвали саморобною вибухівкою.

12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Підозрювані своєї провини не визнають. Водночас коли їх тримали під вартою, люди виходили на мітинги, щоб підтримати Антоненка, Кузьменко та Дугарь.

Згодом усіх підозрюваних випустили з-під варти та змінили запобіжні заходи. Зараз це нічний домашній арешт для Антоненка і Кузьменко та особисте зобов'язання для Дугарь.

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