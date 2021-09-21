Справа Скрипалів: Джонсон вимагає у Росії видачі підозрюваних у причетності до отруєння

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія повинна видати трьох підозрюваних в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. На думку політика, у Кремлі мають розуміти прагнення Лондона до чесного правосуддя.

Борис Джонсон впевнений, що Москва повинна видати фігурантів справи, які відомі під псевдонімами Олександр Петров, Руслан Боширов та Сергій Федотов.

Зверніть увагу Британія назвала ім'я третього обвинуваченого в отруєнні Скрипалів

Лондон прагне правосуддя

За словами прем'єр-міністра Великої Британії, усі підозрювані мають постати перед британським судом. Зокрема, це стосується і третього підозрюваного, ім'я якого оголосили 21 вересня – Дениса Сергєєва, він же Сергій Федотов.

Хочу сказати з цього приводу лише те, що, на нашу думку, що всі підозрювані повинні бути видані і постати перед судом,

– заявив Джонсон.

Поки що у Кремлі ніяк не відреагували на заяву британського прем'єр-міністра.

Отруєння Скрипалів: головне