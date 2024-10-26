Позаштатна журналістка KyivPost і документалістка Таїсія Кутузова програла апеляцію у справі щодо нападу поліціянта на неї у 2020 році в селі Гатне Київської області. Тоді вона висвітлювала засідання сільської територіальної виборчої комісії.

Про це йдеться у рішенні суду.

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Апеляційний суд виправдав поліціянта у справі щодо нападу на журналістку

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Києво-Святошинського райсуду. Зокрема, суд погодився, що у справі немає неспростовних доказів того, що обвинувачений усвідомлював, що його дії спрямовані саме проти журналістки й умисно перешкоджають її законній професійній діяльності.

Наявність мікрофона у потерпілої та фотоапарата не свідчить про належність цієї особи до категорії журналістів,

– ідеться в ухвалі.

Водночас апеляційні доводи прокурора та представника потерпілої є "непереконливими".

Тим часом Кутузова наголосила, що під час інциденту правоохоронець не дав можливості відрекомендуватися: "Він просто накинувся на мене і вирвав камеру з моїх рук".

Вона каже, що неодноразово повторювала, що є журналісткою і має дійсне посвідчення. Це чути й на відео, яке вона поширила ще у жовтні 2020 року.