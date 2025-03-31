ВАКС залишив під вартою ексочільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, але зменшив розмір застави

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Однак підозрюваній зменшили розмір застави.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду. У понеділок, 31 березня, там розглянули скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді від 20 березня.

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Що відомо про рішення суду

За результатами розгляду, колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу. Попереднє рішення слідчого суду ВАКС скасували – за новою ухвалою фігурантці зменшили розмір застави до 130 мільйонів гривень.

Рішення набрало законної сили з моменту оголошення, воно не підлягає та оскарженню в касаційному порядку.

Нагадаємо, за даними слідства, Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. Прокуратура вживає заходів для пошуку і накладення арешту на кошти та нерухоме майно в Україні й за її межами. Однак їх конфіскація можлива лише за рішенням суду.