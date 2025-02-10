Арешт мільйонів доларів: прокурори шукають активи Крупи в Україні та за кордоном
- Прокуратура розслідує незаконне збагачення Тетяни Крупи, шукаючи активи в Україні та за кордоном; конфіскація можлива лише за рішенням суду.
- У ході розслідування вилучено значні кошти, включаючи 5,2 мільйона доларів і підроблені документи; Крупі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави.
У справі очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, прокуратура шукає гроші та нерухомість в Україні та за кордоном. Мільйони доларів можуть бути конфісковані лише за рішенням суду.
Про це розповідає кореспондент Укрінформу з посиланням на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, повідомляє 24 Канал. Арештовані мільйони доларів у справі очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи можна конфіскувати лише за рішенням суду в результаті розгляду її справи.
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Прокуратура шукає гроші та нерухомість
Прокуратура проводить розслідування щодо її незаконного збагачення та шукає активи, зокрема гроші й нерухомість як в Україні, так і за кордоном.
Справа знаходиться на досудовому розслідуванні. Ми вживаємо заходів для пошуку і накладення арешту не лише на грошові кошти, але й на нерухоме майно на території України і за її межами. І конфіскація можлива лише за кінцевим рішенням суду. Інші варіанти тут неможливі. Ми живемо у правовій державі. Якщо особа буде визнана винуватою у конкретному злочині, після цього суд прийме рішення, яку частину цих активів конфісковувати і на якій підставі, і чи буде це спеціальна конфіскація, чи просто конфіскація,
– зазначив Клименко.
Раніше директор НАБУ Семен Кривонос повідомляв, що детективи вивчають, яким чином були отримані понад 5 млн доларів, які восени минулого року правоохоронці знайшли в очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи.
Тоді Офіс генпрокурора передав справу стосовно очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи від ДБР на дорозслідування за підслідністю до Національного антикорупційного бюро.
Що відомо про Тетяну Крупу
- На початку жовтня 2024 року в межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації, працівники ДБР провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання Тетяни Крупи та її близьких родичів.
- У робочому кабінеті керівниці МСЕК були виявлені 100 тисяч доларів, підроблені медичні документи, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- Вдома у посадовиці та її родичів вилучили 5,2 мільйона доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності.
- 5 жовтня правоохоронці затримали Крупу і повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 500 мільйонів гривень застави.
- Після цього Офіс генпрокурора передав справу від ДБР до НАБУ.