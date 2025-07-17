У ДБР чітко відповіли, в чому підозрюють Шабуніна
- Керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна підозрюють в ухиленні від служби та шахрайстві.
- Офіційні факти та дані слідства вказують на можливе порушення законодавства з боку Шабуніна.
- Досудове розслідування має допомогти розібратися в ситуації, тому відкрите кримінальне провадження та оголошено підозру.
Керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна підозрюють в ухиленні від служби й у шахрайстві. Наразі є підстави підозрювати, що законодавство було порушено.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар радниці з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян в етері телемарафону.
Дивіться також ДБР проводить обшуки у голови "Центру протидії корупції" Шабуніна
Що в ДБР кажуть про справу Віталія Шабуніна?
Керівнику ЦПК обрали запобіжний захід 15 липня – саме такий, про який просили прокурори. Шабунін буде змушений залишатися в місці виконання обов’язків військової служби, що визначене командиром. Також він повинен здати документи, що надають право на виїзд за кордон.
Він підозрюється в ухиленні від служби й також у шахрайстві,
– розповіла Тетяна Сап'ян.
За її словами, факти, які оприлюднювали офіційно і факти, які отримує слідство, доводять, що наразі є підстави підозрювати, що законодавство було порушено.
Радниця з комунікацій пояснила, що де-юре Віталій Шабунін вважався військовослужбовцем, а де-факто він був у відрядженнях і не виконував своїх прямих обов'язків, отримуючи заробітну плату щомісяця.
"Розібратися в цьому допоможе досудове розслідування. Тому відкрите кримінальне провадження й оголошена підозра", – підсумувала Сап'ян.