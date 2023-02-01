Суд заборонив Атрошенку обіймати посаду мера Чернігова протягом року

У середу, 1 лютого, відбулось засідання Львівського апеляційного суду. Судді ухвалили рішення, яке забороняє міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку обіймати свою посаду.

Апеляцію на рішення про відсторонення мера Чернігова суд мав ухвалити ще 27 січня, проте засідання перенесли. Тоді Атрошенка приїхали підтримати 30 мерів українських міст.

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Що цьому передувало

У серпні 2022 року Атрошенко дав вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини. Правоохоронці назвали це приватним інтересом, оскільки водій мав офіційне відрядження та гроші на бензин з бюджету міста.

НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів, а 15 вересня 2022 року протокол про корупцію. Атрошенко заявив, що на нього чинять політичний тиск. Він зазначив, що сотні обшуків в мерії відбувалися ще у 2021 році.

Цікаво, що на сайті президента навіть з'явилася петиція з вимогою зупинити тиск на Атрошенка. Вона набрала необхідну кількість голосів.

Яке рішення ухвалив суд

Під час засідання 1 лютого суд скасував додатковий штраф у 3 400 гривень, який наклав Яворівський районний суд, але залишив в силі штраф у 6 800 гривень. Крім того, судді підтвердили відсторонення Атрошенка від посади на рік. Це рішення оскарженню не підлягає.

Суддя оголошує рішення у справі Атрошенка: відео

На суді заслухали свідчення водія Олександра Коробка, з яким Атрошенко намагався перетнути державний кордон в пункті пропуску "Краківець".

За його словами, це він наполіг на тому, щоб перетнути кордон та обміняти автомобіль Tesla, який належить дружині Атрошенка, на службове авто Toyota Camry, яке офіційно закріплене за водієм.

Атрошенко прокоментував рішення суду: дивіться відео

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Атрошенко буде подавати позов до Європейського суду з прав людину з приводу цієї справи.

Як відреагував Садовий

Очільник Львова Андрій Садовий прокоментував рішення суду.

Громада обрала, а суд фактично звільнив. Попри все мер Чернігова не знімає з себе відповідальності і готовий нести покарання згідно з законом. Але рішення про відсторонення є безпрецедентним,

– написав мер Львова.

Він також додав, що не розуміє, чому за порятунок своїх дітей Атрошенко має платити посадою. Владислав не залишив свого міста та був з громадою під час найбільших обстрілів і гідно виконував свій обов’язок.

Суд у справі Атрошенка / Фото з телеграму Садового

Садовий зазначив, що місцеве самоврядування є основою демократичних цінностей Європейського союзу і ніхто не дозволить їх руйнувати.

"Ми разом з Асоціалізацією міст України шукатимемо справедливості у європейських судах. У складні часи всі маємо бути разом як один, бо тільки так можна вибороти перемогу!" – резюмував Садовий.