У ЗСУ прокоментували інформацію про нібито участь військ КНДР у боях на Півдні

Є повідомлення, що військові з Північної Кореї були помічені на південних напрямках. Однак не підтверджено, чи відбулась перевірка документів цих солдатів.

Про це 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, зауваживши, що північнокорейські військові поки що залучені лише у боях на Курщині. Водночас в майбутньому Росія можливо і залучить їх й на інших напрямках фронту.

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Про нібито участь військ КНДР у боях на Півдні

Речник Сил оборони Півдня зазначив, що наразі є інформація про те, що військові з Північної Кореї залучені у боях в Курській області проти українських сил та засобів.

Щодо Півдня, такої інформації не було. Ті хто, надав таку інформацію, я не знаю, чи вони заглядали в документи тих російських бійців, яких вони могли назвати північнокорейськими,

– наголосив Волошин.

Водночас речник Сил оборони Півдня додав, що Росія використовує війська з КНДР так, як їй заманеться.

"Можливо, що скоро країна-агресорка перекине їх на будь-який інший напрямок на лінії фронту в Україні, чи то Курахівський, чи під Часів Яр", – додав він.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість убитих і поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб.

Тим часом журналісти The Wall Street Journal розкрили нові деталі співпраці КНДР та Росії. Так, Північна Корея відправила до Росії близько 20 000 контейнерів з боєприпасами, за що вона могла заплатити КНДР 5,5 мільярда доларів. Ба більше, країна-агресорка може платити близько 572 мільйонів доларів на рік безпосередньо за надану живу силу з КНДР.