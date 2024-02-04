Тактичний успіх ЗСУ біля Кліщіївки: захисники розповіли, що відбувається насправді
Раніше повідомлялося, що ЗСУ захопили позиції росіян поблизу Кліщіївки. У 26-ї артилерійській бригаді імені Романа Дашкевича розповіли, чи справді це так.
Офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі національного телемарафону розповів, що відбувається біля Кліщіївки. Про це пише 24 Канал.
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Яка ситуація біля Кліщіївки
Олег Калашніков зазначив, що на будь-якій активній ділянці фронту йдуть динамічні штурмові дії. За його словами, є моменти, коли ворог займає наші позиції й навпаки – коли захисники вибивають окупантів або займають інші позиції.
Також він підтвердив, що біля Кліщіївки відбуваються активні дії з нашої сторони, і "є успіх в просуванні й звільненні деякої нашої території". Однак він наголосив, що ситуація дуже динамічна.
Ми відбили ворога з деяких позицій і, звичайно, їх зайняли. Але обстановка дійсно дуже динамічна – це гойдалки. Сьогодні ми якісь позиції зайняли, завтра вони. Це тактичний рівень,
– пояснив Калашніков.
За добу захисники відбили 3 атаки ворога
- Ввечері у Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки росіян неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області.
- Днями в Інституті вивчення війни повідомили, що українським силам вдалося вибити росіян із позицій на південний захід від Бахмута.
- Зокрема оприлюднені 3 лютого кадри з геолокацією показують, як частини ворожої 85-ї окремої моторизованої бригади завдають ударів по наших військових, які діють у місцевості на південний захід від Бахмута. Однак раніше ця територія перебувала під контролем росіян. Фактично, обстріл окупантів означає, що захисникам вдалося її повернути.