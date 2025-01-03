Буде боляче, але потрібно: як Україна сама може наблизити мир

Україні потрібно більше переходити на військові рейки і прибирати розрив між пенсіями звичайних людей і тих самих прокурорів. Держава потребує серйозних внутрішніх змін, щоб зменшити залежність від партнерів.

Політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україна мусить пройти серйозні внутрішні трансформації. Вона має показати партнерам, що з їхньою підтримкою чи без неї – Україна планує вистояти.

Дивіться також У 2024 році ми повернули з російського полону 1358 українців, – Зеленський

Їй потрібно збудувати свій власний ВПК у цьому році, щоб не бути залежною ні від США, ні від Європи.

Ми повинні розуміти, що Росія нікуди не зникне. Щоб вести суб'єктну політику з нашими партнерами і щоб вони були зацікавлені в нас, ми маємо демонструвати, що Україна – потужна держава, на яку можна робити геополітичну ставку. Нам потрібно саме зараз адаптувати свій спосіб життя,

– розповів Олексій Буряченко.

Він додав, що трансформація буде болючою. Але не можна жити у паралельних світах, де в одному військові на передовій, а в іншому – хтось купує елітні автомобілі.

"У Києві, Львові, скільки дорогих авто, перегрітий ринок нерухомості – скуповують квартири. Є багато питань, які нам потрібно вирішити всередині країни. Від їх вирішення залежатимуть зовнішні успіхи та, загалом, незалежність держави, яку ми повинні відстояти у 2025 році. Це складний виклик, але ми абсолютно здатні його подолати", – додав Олексій Буряченко.

Чому Україна має сама про себе подумати

Він зауважив, що безпекою України жодна країна світу не буде займатися в повній мірі. У партнерів є величезна кількість власних проблем і викликів. До прикладу, 90% питань, які порушувалися в межах виборчої кампанії у США, стосувалися внутрішніх справ Сполучених Штатів, і лише до 10% – зовнішньої політики.

Дональд Трамп шукатиме шляхи розв'язання російсько-української війни, справедливого миру та зміцнення сили. Але набагато швидше він братиметься за вирішення внутрішніх викликів, що вимагатиме від нього електорат. Саме в цьому напрямку його будуть "гнати",

– зауважив Олексій Буряченко.

Олексій Буряченко пояснив, що в Європі зараз криза безпеки. Вона не здатна ефективно протидіяти ні інформаційним, ні гібридним загрозам, ні терористичним викликам.

"Коли мова заходить про миротворчий контингент, бачиш паніку в їхніх очах. Їм доведеться не лише займатися своєю безпекою, але й формувати контингент і направляти його в Україну. А це означає стояти на лінії розмежування з військами Росії, які нічого не шкодують. Вмирати, захищаючи Україну, точно мало хто захоче", – підсумував Олексій Буряченко.