Справедливого рішення очікувати не доводиться, – адвокат про суд щодо Стерненка

Одеський апеляційний суд 31 травня оголосить остаточне рішення у справі Сергія Стерненка. Сторона захисту активіста припустила, що очікувати справедливості не варто.

Проте сторона активіста таки сподівається, що рішення грунтуватиметься на відповідних матеріалах справи. Про це розповів адвокат Сергія Стерненка Віталій Коломієць.

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Він пояснив, що зі спостережень за апеляційним перебігом справи – з процесуального боку у прокуратури не залишилося нічого з її обвинувачення.

"Але ми розуміємо, що у цій справі ні юридичного, ні справедливого рішення у теперішній ситуації очікувати не доводиться. Точніше, немає підстав розраховувати, що на суд не тиснуть, що суд не залякують, не перекупляють", – сказав Коломієць.

Хто перебуватиме на засіданні суду

За словами адвоката, розмірковування насторожують, що справу щодо Сергія Стерненка зроблять політичною, не на користь верховенства права та правопорядку.

У будь-якому випадку надія є, тому ми також сьогодні будем на засіданні, частина людей теж приїхала,

– зауважив Віталій Коломієць.

Згідно з його інформацією, Сергій Стерненко та Руслан Демчук також перебуватимуть на засіданні Одеського апеляційного суду.

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Що відомо про справу Стерненка

Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі ще 3 лютого 2021 року.

Активіста звинуватили у викраденні ексдепутата Сергія Щербича, мовляв, Стерненко хотів заволодіти 300 гривнями чиновника.

Власне активіст назвав справу політизованою. Вже 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід ув'язненому і відправив активіста під цілодобовий домашній арешт.

Ув'язнення Сергія Стерненка та ситуація довкола його справи супроводжувалося протестами на підтримку активіста у низці міст України.



Звинувачення Сергію Стерненку / Інфографіка 24 каналу